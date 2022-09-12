МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, пишет в понедельник газета Aydınlık. В Турции предрекли скорую капитуляцию Евросоюза перед Россией

"В то время как американские и европейские санкции против России оказались неэффективными, США и некоторые европейские страны обвиняют в этом Турцию. США пошли еще дальше и направили письма с угрозами непосредственно турецким деловым организациям в нарушение дипломатических правил и международного права. В то время как наблюдается такая картина, есть и наличие враждебного отношения Украины в Турции. В частности, на сайте, предположительно связанном с МИД Украины (sanctions.nazk.gov.ua), была обнаружена агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков", — пишет издание.

Уточняется, что опубликован список руководителей турецких Зираат Банка, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями. По данным издания, "на сайте, где содержится открытый призыв к введению санкций против этих компаний и частных лиц, на странице человека, на профиль которого вы нажимаете", появляется призыв к "мировым правительствам" ввести санкции против этого человека.

Издание призывает официальную Анкару отреагировать на такого рода призывы.

"Необходимо проанализировать сайт, о котором идет речь, и определить реальную силу, стоящую за ним. Если это сайт, связанный с министерством иностранных дел Украины, то о нем нельзя молчать. Наше министерство иностранных дел также должно расследовать этот вопрос, в рамках полученной информации должны быть сделаны необходимые оценки и приняты меры", — говорится в публикации газеты.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.