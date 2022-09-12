МИНСК, 12 сен — ПРАЙМ. В Белоруссии в понедельник 12 сентября начало действовать постановление Совета министров о смягчении эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран, принятое 30 августа, сообщил корреспондент РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на рекордный экспорт продовольствия в этом году

Согласно данным, теперь страна будет закупать пекинскую капусту, сельдерей, клементины, киви, замороженные абрикосы и персики. При этом в июле белорусские власти разрешили ввоз абрикосов, вишни, черешни, нектаринов, слив и хурмы.

Продовольственное эмбарго действует в Белоруссии с января текущего года. Изначально мера вводилась на шесть месяцев, однако затем была продлена до конца года.

Ограничение затронуло широкий круг товаров из тех западных государств, которые ввели санкции против Минска. Под эмбарго попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, колбасы, кондитерские изделия, молоко, орехи и фрукты.