ВАРШАВА, 12 сен — ПРАЙМ. Товары на полках польских магазинов подорожали в августе на 24% относительно уровней 2021 года, следует из результатов исследования "Индекс цен в розничных магазинах", проведенного центром UCE Research и Высшей банковской школой. За чужой счет: что и где будет дорожать быстрее всего

Согласно данным, в прошлом месяце рост цен составил в среднем на 23,7% по сравнению с 18,6% в июле, причем подорожали все 12 категорий товаров, включенных в исследование. Сильнее всего цены выросли на жиры — на 58,9%. Лидером в этой категории стали растительное масло (73,2%) и маргарин (58,4%).

На втором месте по росту цен расположились бакалейные товары — 42,1%, в частности сахар (92,2%), мука (37,9%) и рис (29,9%).

Почти на 26% в августе подорожало мясо, сильнее всего — говядина (на 28,2%), птица (25,7%), свинина (23,5%). Польша не будет заставлять свое население и предприятия экономить газ

Наименьшее подорожание отмечено в категории фруктов и овощей — на 13% и 15% соответственно. По мнению экспертов, такая динамика объясняется увеличением сезонного предложения.

Причиной двузначного роста цен на продукты в Польше стало увеличение производственных затрат, в том числе на электричество, нефть, рабочую силу, считает один из авторов исследования, доктор Хуберт Гасиньский из Высшей банковской школы в Варшаве.