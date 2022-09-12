ПАРИЖ, 12 сен — ПРАЙМ. Экономика Франции продолжит расти в 2023 году несмотря на сложную экономическую обстановку, заявил в понедельник министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Франция выступила за продолжение санкционной политики против России

"Я утверждаю, что в 2023 году у нас будет позитивный рост (экономики)", — сказал он в эфире телеканала LCI.

По его словам, несмотря на анализ председателя Банка Франции, согласно которому страну ожидает "ограниченная рецессия", рост экономики в 2023 году составит 1,4%.

Ле Мэр добавил, что даже на фоне сложной экономической обстановки количество рабочих мест увеличивается, инвестиции в предприятия продолжают грамотно использоваться, а уровень потребления домохозяйств сохраняется. Он отметил, что сложная экономическая обстановка в других странах повлияет на ситуацию во Франции, и правительство рассматривает все возможные сценарии, однако сейчас экономика страны продолжает держаться на уровне.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.