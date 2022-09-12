ТБИЛИСИ, 12 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о высоком экономическом росте страны — 10,3% за семь месяцев этого года. Французские власти ждут роста национальной экономики в следующем году

"Как вы знаете, после пандемии в прошлом году у нас был очень сильный, двузначный экономический рост в 10,4%, и мы начали этот год так же — с очень высокого экономического роста. За первые семь месяцев у нас двузначный экономический рост — 10,3%", — заявил премьер на правительственном заседании.

По мнению Гарибашвили, такой результат достигнут благодаря правильной, разумной и основанной на национальных интересах политике правящей партии "Грузинская мечта". Он добавил, что с учетом нынешних показателей власти также изменили годовые прогнозы основных экономических показателей, а обновленные макроэкономические прогнозы учитывают следующее: прогнозный темп реального экономического роста составит 8,5% вместо 6%.

"За этот период имеем следующие параметры: объем экспорта товаров составляет 3,1 миллиарда долларов, что на 36% выше прошлогоднего показателя. Также хочу сказать, что доход от туризма составляет 1,6 миллиарда долларов, что в три раза больше прошлогоднего показателя. Объем прямых иностранных инвестиций в первом квартале текущего года составил 922 миллиона долларов, что в два раза превышает показатель прошлого года и превышает показатель первого полугодия 2019 года на 62%",- добавил глава правительства.

Ранее национальная служба статистики Грузии сообщала, что годовой уровень инфляции в стране в июле составил 11,5%, а в августе инфляция составила 10,9%. Больше всего цены растут на продукты питания и безалкогольные напитки.