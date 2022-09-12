БЕРЛИН, 12 сен — ПРАЙМ. Почти 42 тысячи фермерских хозяйств ФРГ, страдающих от высоких цен на электроэнергию, нарушенных цепочек поставок и последствий конфликта на Украине, получат около 135 миллионов евро в качестве помощи от правительства, сообщил портал RND со ссылкой на документы минсельхоза Германии. Эксперты спрогнозировали пик инфляции в Германии

"С сегодняшнего дня наша целевая помощь будет выплачена более чем 40 тысячам фермерских хозяйств, которые особенно сильно пострадали от повышения цен на электроэнергию", — цитирует RND министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира.

Он уточнил, что средства предназначены для помощи фермерам в борьбе с высокими ценами на энергоносители и поступят фермерским хозяйствам в текущем месяце. Всего, по данным издания, на помощь будет направлено 134,9 миллиона евро.

При этом, как следует из документов министерства, около 40% убытков, понесенных немецкими хозяйствами в результате конфликта на Украине, могут быть компенсированы за счет этой помощи.

Как пояснили в минсельхозе, чтобы как можно больше хозяйств могли получить помощь, субсидия ограничена суммой в 15 тысяч евро на одно хозяйство, при этом около 3,8 тысячи фермерских хозяйств Германии получат эту максимальную сумму.

Уточняется также, что наибольшая доля от общей суммы в 134,9 миллиона евро будет направлена на развитие свиноводства, где 7749 хозяйствам будет оказана поддержка на сумму около 57,7 миллиона евро (42,8% от общей суммы).