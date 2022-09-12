Минсельхоз Германии выплатит около 135 миллионов евро пострадавшим от кризиса фермерам
БЕРЛИН, 12 сен — ПРАЙМ. Почти 42 тысячи фермерских хозяйств ФРГ, страдающих от высоких цен на электроэнергию, нарушенных цепочек поставок и последствий конфликта на Украине, получат около 135 миллионов евро в качестве помощи от правительства, сообщил портал RND со ссылкой на документы минсельхоза Германии.
"С сегодняшнего дня наша целевая помощь будет выплачена более чем 40 тысячам фермерских хозяйств, которые особенно сильно пострадали от повышения цен на электроэнергию", — цитирует RND министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира.
Он уточнил, что средства предназначены для помощи фермерам в борьбе с высокими ценами на энергоносители и поступят фермерским хозяйствам в текущем месяце. Всего, по данным издания, на помощь будет направлено 134,9 миллиона евро.
При этом, как следует из документов министерства, около 40% убытков, понесенных немецкими хозяйствами в результате конфликта на Украине, могут быть компенсированы за счет этой помощи.
Как пояснили в минсельхозе, чтобы как можно больше хозяйств могли получить помощь, субсидия ограничена суммой в 15 тысяч евро на одно хозяйство, при этом около 3,8 тысячи фермерских хозяйств Германии получат эту максимальную сумму.
Уточняется также, что наибольшая доля от общей суммы в 134,9 миллиона евро будет направлена на развитие свиноводства, где 7749 хозяйствам будет оказана поддержка на сумму около 57,7 миллиона евро (42,8% от общей суммы).
https://1prime.ru/world/20220912/838090079.html