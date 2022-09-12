МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в США в августе снизились, так как стремительное падение цен на бензин с достигнутого в июне рекордного максимума продолжилось. Эта новость, вероятно, понравится руководителям ФРС, обдумывающим масштабы повышения процентных ставок на следующей неделе. В США ожидают рост добычи в крупнейших нефтегазовых районах страны

Потребители в августе ожидали инфляцию на уровне 5,75% в следующие 12 месяцев против 6,2% в июле. Это самые низкие ожидания с октября 2021 года, как показало исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка. Потребители также ожидают, что в следующие три года рост цен в среднем будет составлять 2,8% против ожиданий на уровне 3,2% в июле. Это самые низкие темпы с конца 2020 года.

Более того, потребители в августе ожидали инфляцию в среднем на уровне 2% в следующие пять лет, что соответствует целевому уровню ФРС. В июле инфляция ожидалась на уровне 2,35%, а в начале года (когда ФРС начала проводить опрос относительно инфляционных ожиданий за этот период) на уровне 3%.

Такие результаты могут принести некоторое облегчение руководителям ФРС, которые опасаются, что рекордно высокая за 40 лет инфляция может повлиять на мысли потребителей о том, насколько продолжительными могут быть текущие потрясения, связанные с ценами. Это еще больше затруднило бы задачу руководителей ФРС по обузданию инфляции.

Комитет по операциям на открытом рынке, как ожидается, повысит целевой диапазон ставок по федеральным фондам с текущего диапазона 2,25%-2,50% на заседании 20-21 сентября.

Фьючерсы на процентные ставки ФРС в этом месяце почти не отреагировали на публикацию данных ФРС-Нью-Йорк, так как трейдеры по-прежнему преимущественно ожидают третьего подряд повышения ставок на 75 б.п. на следующей неделе.

За неделю до заседания ФРС, состоявшегося 14-15 июня, повышенные индикаторы потребительских инфляционных ожидания в отчете ФРС-Нью-Йорк в последние минуты послужили доводом в пользу более масштабного повышения ставок. Тогда большинство экономистов ожидали повышения ставок только на 50 б.п.

Сегодняшний отчет ФРС-Нью-Йорк вышел за день до публикации августовского индекса потребительских цен США. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют рост индекса на 8,1% по сравнению с августом 2021 года. В июле годовой рост индекса составил 8,5%. Дисконт на Urals снизился к Brent на падении фрахта

РЫНОК ТРУДА

Отчет ФРС-Нью-Йорк также принес некоторые оптимистичные новости для рынка труда, который, по мнению руководителей ФРС, несколько ослабнет на фоне повышения ставок с целью снижения экономической активности и спроса.

Потребители, опрошенные ФРС-Нью-Йорк в августе, видели меньшую вероятность потери работы в следующем году, чем в июле, и более высокую вероятность нахождения новой работы в случае потери текущей. Это говорит о том, что потребители, возможно, верят в так называемую "мягкую посадку" экономики, о которой говорит ФРС, предполагая, что ужесточение политики обеспечит небольшое снижение занятости, но не вызовет резкого роста безработицы, который обычно ассоциируется с рецессией.

Более того, доля тех, кто считает вероятным увольнение с текущей работы, упала до самого низкого уровня с марта 2021 года. Это важно, так как ФРС думает, что высокая текучесть кадров усиливает дефицит рабочей силы на рынке труда, когда на каждого безработного приходится по две вакансии.

Потребители также с большим оптимизмом оценивают перспективы своих личных финансов, как показал отчет.