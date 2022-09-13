Аналитики Goldman Sach сравнили состояние экономик США и Европы
В Goldman Sach признали, что состояние американской экономики лучше, чем европейской
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В настоящий момент экономика США имеет неопределенные перспективы роста, но состояние европейской экономики на этом фоне выглядит "просто ужасно", заявили в своей записке аналитики Goldman Sachs Group, сообщает Bloomberg.
В частности, аналитики отметили: "Несмотря на опасения инвесторов по поводу фондового рынка США, мы считаем, что он предлагает более высокий потенциал доходности в абсолютном выражении и с поправкой на риск, чем европейские рынки, страдающие от рецессии".
https://1prime.ru/world/20220913/838092661.html
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