МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В настоящий момент экономика США имеет неопределенные перспективы роста, но состояние европейской экономики на этом фоне выглядит "просто ужасно", заявили в своей записке аналитики Goldman Sachs Group, сообщает Bloomberg. Французские власти ждут роста национальной экономики в следующем году

В частности, аналитики отметили: "Несмотря на опасения инвесторов по поводу фондового рынка США, мы считаем, что он предлагает более высокий потенциал доходности в абсолютном выражении и с поправкой на риск, чем европейские рынки, страдающие от рецессии".