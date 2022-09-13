Изменились правила ввоза в Белоруссию европейских товаров из древесины
Часть европейских товаров из древесины будут ввозить в Белоруссию по разовым лицензиям
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ввоз из ЕС в Белоруссию некоторых товаров из древесины будет осуществляться по разовым лицензиям, следует из постановления совмина, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.
"Импорт в Беларусь этих товаров из древесины, происходящих из стран Евросоюза, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны будет осуществляться по разовым лицензиям", — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о плитах древесностружечных и древесноволокнистых.
Уточняется, что выдавать лицензии будет министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии по согласованию с отраслевым концерном "Беллесбумпром".
Чтобы получить согласование, заинтересованному лицу надо будет обратиться в "Беллесбумпром" и предоставить определенный пакет документов. Концерн будет выдавать согласование на выдачу лицензии бесплатно в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов.
https://1prime.ru/world/20220913/838095306.html
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