МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Экспорт российских энергоносителей, товаров металлургии и химической промышленности в текущем году в стоимостном выражении вырос примерно в полтора раза, а в физическом выражении находится примерно на уровне прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин. В ФТС сообщили о снижении доли доллара и евро во внешнеторговых контрактах

Он напомнил, что весной текущего года было принято решение приостановить публикацию статистики внешней торговли, и служба не может озвучить актуальные данные.

"Но очевидно, что из-за роста цен на энергоносители, товары металлургии и химической промышленности экспортные показатели демонстрируют хорошую положительную динамику. Востребованность рынка, в том числе ЕС, в этих товарах есть. Логистика, конечно, подкорректировалась, но можно сказать, что объем этих товаров в физическом выражении находится примерно на уровне прошлого года. А с учетом роста мировых цен на эти товары соответственно, стоимость выросла примерно раза в полтора", — сказал Ивин.

Говоря о странах, которые показывают хорошую динамику товарооборота с Россией, замглавы ФТС назвал Индию (активно закупают российские товары топливно-энергетического сектора, химической промышленности, параллельно увеличивая экспорт фармацевтической группы, продуктов питания) и Китай.

"Китай тоже отмечу. Это единственная страна из наших крупнейших торговых партнеров, где рост отмечается и по импорту, и по экспорту", — сказал Ивин. В ФТС высказались о внедрении цифровых валют во внешнеторговые операции

При этом он отметил, что если в апреле-мае на азиатском направлении ФТС фиксировала снижение торгового оборота примерно на 10%, то уже с июня началось устойчивое восстановление — в основном за счет роста российского экспорта энергоносителей, минеральных удобрений. Снижение импорта из азиатских стран также произошло, но не по причине падения интереса к торговле с Россией, а из-за иных сложностей.

"Во-первых, логистические маршруты перестраиваются, крупные транспортные компании ушли из наших портов, нужно время, чтобы появились новые. Тем более, мелким компаниям всегда сложнее организоваться, как ни странно, у них не так много ресурсов, чтобы быстро перестроиться. Плюс определенные проблемы с расчетами за сделки: пока банки перестроятся под новые каналы перемещения валюты, тоже необходимо время. Поэтому это падение импорта мы считаем некритичным, просто надо дать возможность компаниям подстроиться под новые условия", — пояснил он.

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