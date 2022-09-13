МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Политика западных стран дала старт формированию новых механизмов экономической кооперации в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20

"На повестке дня, совершенно очевидно, в качестве приоритета — формирование новых механизмов кооперации взамен тех инструментов, которые Запад традиционно использовал для поддержания укрепления своего доминирования", — подчеркнул министр в ходе заседания Делового совета при МИД России.

Лавров отметил, что в данный момент речь идет об изменениях в международной торговле, а именно расширении использования нацвалют и суверенных платежных систем, снижении роли доллара и евро, а также создании неподконтрольной Западу инфраструктуры.

По его словам, "большинство государств стремится к обеспечению стабильных условий для осуществления своей экономической деятельности на основании собственных интересов".