Лавров заявил о вводе новых механизмов экономической кооперации в мире
Лавров заявил, что политика Запада запустила ввод новых механизмов экономической кооперации в мире
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Политика западных стран дала старт формированию новых механизмов экономической кооперации в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На повестке дня, совершенно очевидно, в качестве приоритета — формирование новых механизмов кооперации взамен тех инструментов, которые Запад традиционно использовал для поддержания укрепления своего доминирования", — подчеркнул министр в ходе заседания Делового совета при МИД России.
Лавров отметил, что в данный момент речь идет об изменениях в международной торговле, а именно расширении использования нацвалют и суверенных платежных систем, снижении роли доллара и евро, а также создании неподконтрольной Западу инфраструктуры.
По его словам, "большинство государств стремится к обеспечению стабильных условий для осуществления своей экономической деятельности на основании собственных интересов".
https://1prime.ru/world/20220913/838098328.html
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