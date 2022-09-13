МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основы текущего миропорядка "серьезно заскрипели", сделав существование однополярной системы невозможным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков исключил возможность мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России отметил, что дальнейшее существование однополярного мира невозможно, как и ситуации, "когда так называемый "золотой миллиард" претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам".

"Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что такое мнение разделяет и Китай.