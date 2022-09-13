Основы однополярной системы уже зашатались, заявил Песков
Песков заявил, что существование однополярного мира на фоне подрыва системы невозможно
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основы текущего миропорядка "серьезно заскрипели", сделав существование однополярной системы невозможным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России отметил, что дальнейшее существование однополярного мира невозможно, как и ситуации, "когда так называемый "золотой миллиард" претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам".
"Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность", — подчеркнул Песков.
Он добавил, что такое мнение разделяет и Китай.
https://1prime.ru/world/20220913/838099181.html
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