Путин обсудит с премьером Пакистана совместные экономические проекты
Путин обсудит с премьером Пакистана Шарифом совместные экономические проекты на саммите ШОС
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обсудят совместные проекты в экономике, следует из материалов Кремля.
"Имеется в виду обсудить ключевые аспекты российско-пакистанского сотрудничества, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере. Ожидается, что лидеры предметно рассмотрят ряд международных дел, в том числе положение дел в Афганистане", — говорится в материалах.
Отмечается, что это будет первый личный контакт российского и пакистанского лидеров.
В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС.
https://1prime.ru/world/20220913/838102671.html
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