МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обсудят совместные проекты в экономике, следует из материалов Кремля. ШОС предложил альтернативу западноцентричным механизмам, заявил Ушаков

"Имеется в виду обсудить ключевые аспекты российско-пакистанского сотрудничества, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере. Ожидается, что лидеры предметно рассмотрят ряд международных дел, в том числе положение дел в Афганистане", — говорится в материалах.

Отмечается, что это будет первый личный контакт российского и пакистанского лидеров.

В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС.