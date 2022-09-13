МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ожидается, что Федеральная резервная система США осуществит третье подряд повышение процентных ставок на 75 б.п. на следующей неделе, за которым последуют дальнейшие повышения. Такие ожидания усилились после того, как во вторник официальные данные показали, что потребительские цены в США не снизились, как ожидалось, а ценовое давление становится более широко масштабным. Индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем и на 8,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщило Министерство труда. СМИ узнали, при каких условиях США могут начать пополнять нефтяные запасы

Экономисты ожидали небольшого снижения CPI ввиду падения цен на энергоносители, открывавшего центральному банку США возможность замедлить темпы повышения ставок в следующие месяцы. Однако данные показали ускорение роста цен на услуги и стоимости арендной платы, которая обычно склонна к устойчивости от месяца к месяцу.

"Сдерживание растущей стоимости аренды является ключевым фактором обуздания инфляции", но поскольку рост арендной платы обычно устойчив в течение 12-месячного периода, повышения ставок ФРС не могут обеспечить ее быстрое снижение, сказал Рон Темпл, управляющий директор Lazard Asset Management. "У ФРС впереди дальнейшие масштабные повышения ставок", — добавил он.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги по ФРС повышали стоимость заимствований в этом году самыми быстрыми темпами с 1980-х годов в целях борьбы с инфляцией, которая достигла максимумов за несколько десятков лет.

Если ФРС объявит о повышении ставок на 75 б.п. по итогам заседания 20-21 сентября, целевой диапазон ставок по федеральным фондам составит 3,00%-3,25%, что выше уровня, который, по мнению большинства руководителей центробанка, начнет замедлять экономический рост и приведет к росту безработицы. Годовая инфляция в США замедлилась по итогам августа

Трейдеры на рынке фьючерсов на ставки ФРС отреагировали на вышедшие во вторник данные, и теперь практически исключают любую вероятность того, что центральный банк на следующей неделе может осуществить менее значительное повышение ставок, на 50 б.п.

Рыночные котировки в настоящее время полностью учитывают повышение ставок ФРС на 75 б.п. на следующей неделе, при этом шансы на повышение ставок на целый процентный пункт оцениваются как один к пяти. Ожидается, что диапазон ставок достигнет 4,00%-4,25% к концу года.

Руководители центрального банка в своих комментариях давали понять, что один отчет не будет иметь особой важности, отметив, что планируют повышать стоимость заимствований до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивого замедления инфляции, которая пока остается намного выше целевого уровня ФРС, составляющего 2%.

Несмотря на снижение цен на некоторые товары, например, авиабилеты, августовские данные по инфляции разрушили надежды руководителей ФРС на начало широкомасштабного замедления инфляции.

Цены на новые автомобили и мебель выросли, как и стоимость продуктов питания. Между тем базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатиьные цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0,6% по сравнению с июлем, в два раза превысив прогноз аналитиков, опрошенных Reuters. Годовой рост базового индекса, который служит ключевым индикатором устойчивости инфляции, составил 6,3% против 5,9% в июле.

"Этот отчет оказался хуже, чем ожидалось. Он определенно повысил настрой ФРС на продолжение агрессивного ужесточения (политики)", сказал Роберто Перли, экономист Piper Sandler, добавив, что ФРС нужно будет в течение нескольких месяцев наблюдать снижение инфляции, прежде чем она сможет подумать о паузе в цикле повышения ставок. "Пока что мы крайне далеки от этого", — отметил он. Дефицит бюджета США в августе оказался хуже прогноза

ЗАРПЛАТНО-ЦЕНОВАЯ СПИРАЛЬ?

Руководители ФРС уделяют особое внимание росту цен в сфере услуг, значительную часть которых представляет оплата труда. Причиной для беспокойства является то, что по мере роста цен работники требуют более высокую зарплату, а работодатели в свою очередь повышают цены для покрытия издержек на оплату труда.

Пока руководители сохраняют спокойствие ввиду относительной стабильности долгосрочных инфляционных ожиданий, которая сигнализирует, что зарплатно-ценовая спираль, подобная той, что наблюдалась в 1970-е годы, не является ближайшей перспективой.

При этом рост зарплат ускоряется, хотя и остается ниже общей инфляции, в то время как уровень безработицы, который в августе составил 3,7%, по-прежнему низок, и дефицит рабочей силы заставляет работодателей повышать зарплаты.

Экономисты Goldman Sachs отметили, что отчет показал особенно сильную инфляцию в категориях, чувствительных к росту зарплат, таких как рестораны и медицинское обслуживание. Они повысили свои прогнозы по ставкам на ближайший год, заявив, что ожидают повышения ставок ФРС на 75 б.п. на следующей неделе и два повышения на 50 б.п. в ноябре и декабре.