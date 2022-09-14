Захарова считает публикацию данных по зерну единственной возможностью для реабилитации Запада
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Запад сможет реабилитировать себя в вопросе "продуктовой сделки" только в том случае, если опубликует данные по распределению украинского зерна, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Единственный способ им себя реабилитировать… это точно также, как на сайте ООН, опубликовать таблицу выхода судна и доставки в соответствующий город", — рассказала она в беседе с радио Sputnik.
По словам Захаровой, сейчас западные государства оправдываются тем, что им удобнее осуществлять транспортировку продовольствия в Африку и Азию через страны Евросоюза. Данные о вторичном распределении зерна позволили бы разрешить споры, считает она. При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что "на слово им верить нельзя – они врали и врут бесконечно".
Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Он сообщил, что посоветуется со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможного ограничения поставок продовольствия на Запад..
https://1prime.ru/world/20220914/838106200.html