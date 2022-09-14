МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Запад сможет реабилитировать себя в вопросе "продуктовой сделки" только в том случае, если опубликует данные по распределению украинского зерна, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В координационном центре рассказали, сколько зерна идет в бедные страны

"Единственный способ им себя реабилитировать… это точно также, как на сайте ООН, опубликовать таблицу выхода судна и доставки в соответствующий город", — рассказала она в беседе с радио Sputnik.

По словам Захаровой, сейчас западные государства оправдываются тем, что им удобнее осуществлять транспортировку продовольствия в Африку и Азию через страны Евросоюза. Данные о вторичном распределении зерна позволили бы разрешить споры, считает она. При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что "на слово им верить нельзя – они врали и врут бесконечно". Источник сообщил, что Турция и ООН работают над экспортом российского зерна

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Он сообщил, что посоветуется со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу возможного ограничения поставок продовольствия на Запад..