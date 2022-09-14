ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Финляндии в августе замедлилась до 7,6% с июльских 7,8%, в частности, за счет более умеренного роста цен на автомобильное топливо, сообщает в среду статистическое управление страны. Цена авиакеросина на российской бирже обновила исторический максимум

"Годовое изменение потребительских цен, рассчитанное Статистическим управлением Финляндии, в августе составило 7,6%. В июле инфляция составила 7,8%. Замедление инфляции с июля по август было вызвано, например, более умеренным ростом цен на бензин", — говорится в сообщении.

Больше всего в августе по сравнению с прошлым годом подорожала электроэнергия, бензин, дизельное топливо и капитальный ремонт частных домов.

По предварительным данным гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), инфляция в еврозоне в августе 2022 года составила 9,1% (в июле 8,9%), сообщают финские специалисты. HICP для Финляндии в августе составил 7,9%.

Крупнейшая газета страны — Helsingin sanomat — отмечает, что рост цен начался в декабре 2020 года. Последний раз жители Финляндии наблюдали подобные процессы с августа 1978, когда годовой темп роста цен составлял 5,6% по декабрь 1980 года, когда темп роста цен составил почти 14%.