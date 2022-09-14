МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европа в теории может ослабить санкции в отношении России на фоне зимних холодов, однако это стало бы ее политической капитуляцией, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Европа откажется от лимита цен на российский газ, сообщили СМИ

"Политически это будет сильным переломом, и в Европе, на Западе будет рассматриваться как капитуляция, чего они на сегодняшний день допускать не хотят ни в коем случае", — подчеркнул он.

По словам эксперта, ЕС мог бы пойти на такой шаг в случае "совсем тяжелой" ситуации с топливом. Однако пока что европейцы предпочтут надеяться на менее суровую зиму и завершение украинского конфликта, добавил Лукьянов.

Министры энергетики стран Европейского Союза 9 сентября провели внеочередное заседание и обсудили дополнительные меры для сдерживания цен на энергоресурсы, в том числе возможность введения "потолка" цен на российский газ. Однако эта идея не получила широкой поддержки. Европа в шоке: страны одна за одной предают ее ради российского газа

Вместе с тем министры финансов стран-членов G7 по итогам заседания 2 сентября согласились ввести лимит цен на российскую нефть.

Ранее госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что ЕС может осенью пересмотреть свою санкционную политику на фоне холодов и подорожания топлива. По мнению Лукьянова, Будапешт не хочет, чтобы санкционные ограничения влияли на энергобезопасность страны. Однако пока что никто больше из европейских стран не следует этому курсу, отметил эксперт.