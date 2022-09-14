МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. Россия и Азербайджан подписали меморандум по конкурентной политике

По его словам, с января по июнь текущего года товарооборот составил 1,67 миллиарда долларов – рост на 9,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование и древесину и металлы", — сказал Гончар.

Он отметил, что Россия лидирует по объемам импорта азербайджанской ненефтяной продукции, являясь крупнейшим потребителем азербайджанской сельхозпродукции. "Российские инвестиции в Азербайджан достигают 4,5 миллиарда долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 миллиарда", — добавил дипломат.

Гончар также указал, что сейчас идет реализация совместных флагманских проектов, в частности, сервисного центра вертолетной техники АО "Вертолеты России", а "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть" участвуют в разведке, добыче, транспортировке и поставках азербайджанских углеводородов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.