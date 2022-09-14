БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Евросоюза останутся в силе, сейчас не время для их смягчения, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", — подчеркнула она, выступая перед депутатами Европарламента.

Чиновница сообщила, что ЕК продолжит работать над снижением цен на газ и обеспечением энергетической безопасности региона. Совместно со странами ЕС комиссия разработает набор мер, учитывая отношения с экспортерами. При этом фон дер Ляйен отнесла Россию к "ненадежным поставщикам", а к "надежным друзьям" причислила Норвегию.

Кроме того, ЕС планирует инвестировать три миллиарда евро в развитие рынка водорода, добавила глава ЕК и призвала выводить водородную экономику из нишевой в массовый рынок. Эксперт оценил вероятность ослабления европейских санкций из-за холодов

Западные страны ввели жесткие ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули в том числе сферу энергетики. На этом фоне Европа столкнулась с усилилением энергокризиса, ростом цен на топливо и дефицитом сырья.

Ранее госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что ЕС может осенью пересмотреть свою санкционную политику на фоне холодов и подорожания топлива. По мнению Лукьянова, Будапешт не хочет, чтобы санкционные ограничения влияли на энергобезопасность страны. Однако пока что никто больше из европейских стран не следует этому курсу, отметил эксперт.