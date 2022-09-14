МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Евросоюз нельзя считать полным без Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии. Об этом заявил глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед членами Европарламента в Страсбурге. Глава Еврокомиссии исключила смягчение антироссийских санкций

"Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза и без вас наш союз не полон", — заявила она.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что ЕС не будет смягчать антироссийские санкции, поскольку сейчас "не время" для этого.

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