МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) может рекомендовать сократить финансирование Венгрии в связи с опасениями по поводу коррупции, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Еврокомиссия предложит изменения к бюджетным правилам ЕС

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен усилить борьбу с коррупцией внутри союза. Для этого планируется обновить соответствующую законодательную базу и включить коррупционные преступления в режим санкций против третьих стран за нарушения прав человека.

Новость дополняется