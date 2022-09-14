СМИ узнали о намерении Еврокомиссии сократить финансирование Венгрии
Bloomberg сообщил о намерении ЕК сократить финансирование Венгрии из-за опасений вокруг коррупции
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) может рекомендовать сократить финансирование Венгрии в связи с опасениями по поводу коррупции, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен усилить борьбу с коррупцией внутри союза. Для этого планируется обновить соответствующую законодательную базу и включить коррупционные преступления в режим санкций против третьих стран за нарушения прав человека.
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