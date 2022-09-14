НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен —ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии показывает беспрецедентный рост, к 2025 году объем взаимной торговли может составить 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. Индия скептически отнеслась к "потолку" цен на нефть, сообщил посол

"Важно отметить, что Индия к антироссийским нелегитимным санкциям Запада не присоединилась. Продолжается наша совместная работа, нацеленная на расширение и углубление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, вынужденное подстраиваться под современные реалии. На сегодняшний день мы наблюдаем беспрецедентный рост товарооборота: за первые шесть месяцев 2022 года он составил свыше 11 миллиардов долларов", — сказал он.

Посол напомнил, что в 2021 году товарооборот России и Индии за весь год составил 13,6 миллиарда долларов.

"Это дает все основания прогнозировать достижение взаимной торговли к 2025 году отметки в 30 миллиардов долларов", — отметил Алипов.

По его словам, индийский бизнес проявляет интерес к высвобождающимся в условиях санкций нишам российского рынка. Дели изучает возможность расширения поставок в Россию лекарств, сельхозпродукции, электроники и автокомпонентов. Кроме того, заметна активизация со стороны банковского сектора и регионов, прорабатываются перспективы развития инвестиционного сотрудничества в фармацевтике, разработке углеводородных месторождений, алмазно-бриллиантовом комплексе. Россия и Индия работают над вводом расчетов в нацвалютах, заявил посол

Также привлекательным выглядит сотрудничество в области горнодобывающей промышленности, гражданского авиа- и судостроения, добавил посол.

Алипов также заявил о заинтересованности двух стран в развитии экономического сотрудничества. "Большую часть взаимной торговли на сегодняшний день занимают поставки углеводородов и удобрений, так как сейчас это наиболее востребованные направления. Однако перед нами открываются уникальные возможности и в других областях, что позволит нам диверсифицировать экономическое сотрудничество в целом", — сказал он.