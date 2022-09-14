НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен — ПРАЙМ. Давление США в отношении работающих с РФ индийских компаний доходит до прямых угроз, ряд компаний и банков отказались от сотрудничества, заявил РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. Россия и Индия работают над вводом расчетов в нацвалютах, заявил посол

"Несколько сложнее с частным сектором, который в Индии во многом встроен в западные финансовые механизмы, предполагающие использование системы SWIFT, а также доллара и евро в качестве резервных валют. Наблюдали в этой связи отказы компаний и банков, в том числе ранее традиционно сотрудничавших с нами, от продолжения работы с российскими партнерами из-за опасений вторичных санкций. При этом доходит до прямых угроз со стороны США, что для них стало уже нормой и что нельзя назвать иначе, как недобросовестной конкуренцией и методами Дикого Запада", — отметил Алипов.

При этом он отметил, что, "невзирая на негативные внешние факторы, российско-индийские отношения продолжают уверенно развиваться по всем ключевым направлениям взаимодействия: военное и военно-техническое сотрудничество, мирный атом, космос, промышленное и инфраструктурное строительство, торговля и другие сферы". "Конечно, приходится прилагать усилия, чтобы адаптироваться к новым условиям. Прежде всего занимаемся отладкой взаимных платежей, которые мы по большей части переводим в национальные валюты, а также оптимизацией логистики поставок. Приоритетный маршрут – международный транспортный коридор "Север-Юг", — сказал посол. Посол заявил о "беспрецедентном" росте торговли России и Индии

Он отметил, что продолжаются двусторонние контакты между лидерами стран, которые в этом году созванивались уже четырежды, также продолжаются визиты и встречи министров и старших должностных лиц.

Посол России добавил, что "поступательное наращивание многоформатного взаимодействия отвечает коренным национальным интересам Москвы и Нью-Дели".

"Обе стороны готовы на основе исторически присущих нам взаимного уважения, понимания и доверия искать приемлемые варианты преодоления любых сложностей", — сказал дипломат.