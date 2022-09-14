БЕРЛИН, 14 сен — ПРАЙМ. Ведущие производители пива в ФРГ объявили о росте цен на фоне инфляции, таким образом пенный напиток также вырастет в цене, как и другие основные продукты питания — хлеб, молоко, мясо, подсолнечное масло. В Румынии заменят лампочки во всех госучреждениях ради экономии энергии

Ранее статистическое ведомство ФРГ сообщило о росте цен в августе на продовольствие на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди наиболее подорожавших продуктов — масло (на 44,5%), молоко и яйца (на 26,8%), мясо и колбасные изделия (на 18,6%), хлеб и макароны (на 17,1%).

Крупнейшая пивная компания Германии Radeberger, по информации таблоида BILD, намерена повысить цены на свою алкогольную разливную продукцию на 14 евро за гектолитр. Повышение планируется с декабря. Ранее в мае Radeberger уже повышала цену — на 8,5 евро за гектолитр. Причиной, по словам представителя компании, стал резкий рост на сырье, энергоресурсы и затраты на логистику.

В компаниях Veltins и Krombacher также заявили о повышении цен, конкретные цифры пока не представлены.

В августе статистическое ведомство ФРГ сообщило, что производство пива в стране выросло, но пока не достигло докризисного производства, зафиксированного перед началом пандемии коронавируса в 2020 году. В первом полугодии 2022 года продажи выросли на 3,8%, или на 157,2 млн литров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с первым полугодием 2019 года, пива продано меньше на 5,5%.

В мае Немецкий союз пивоваров (Deutscher Brauer-Bund, DBB) прогнозировал рост цен на производство пенного напитка. Это стало следствием и удорожания стеклянной тары. Как заявил 2 августа исполнительный директор ассоциации продуктов питания Германии и федерального союза немецкой продовольственной индустрии Кристоф Минхофф, отрасль находится "в самом крупном кризисе за 70 лет", причиной стали потери урожая в текущем году, логистические проблемы, вызванные коронавирусом, ситуацией на Украине и возможные сложности с поставками газа.