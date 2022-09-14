МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Жители Болгарии протестуют из-за ввоза украинского зерна, многочисленные акции протеста прошли в нескольких городах, сообщило Болгарское национальное радио. МИД призвал Запад опубликовать данные по вывозу украинского зерна

Как уточняется, манифестации состоялись по инициативе ассоциаций сельхозпроизводителей. По их мнению, болгарские власти не защищают интересы аграриев, допускают "бесконтрольный" ввоз в страну зерна и подсолнечника из Украины, подрывая цены на отечественную продукцию.

"Бездействие правительства подвергает испытанию всю отрасль и ведет к риску банкротства наших земледельцев", — заявила председатель областного союза производителей зерна Радостина Жекова.

На этом фоне фермеры потребовали запретить импорт зерновых и масличных культур, при обработке которых применялись запрещенные в ЕС препаратами. Жекова подчеркнула, что украинские аграрии производят свою продукцию не по тем правилам, которые действуют в Европе. Кукурузные короли: кто наложил лапу на украинское зерно

Глава Бургасского союза производителей зерна Николай Киров сообщил со ссылкой на данные таможни, что в Болгарию из Украину было ввезено от 750 до 800 тысяч тонн подсолнечника при собственных запасах в 1,5 миллиона тонн. Сейчас болгарские хранилища заполнены продукцией, однако ее не покупают, указал Киров.

Ранее СМИ сообщали, что зерновые и масличные культуры с Украины беспошлинно и практически бесконтрольно направляются в западноевропейские страны через Болгарию. При этом значительная часть этой продукции остается на болгарской территории.