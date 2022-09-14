Болгарское национальное радио сообщило о многочисленных протестах из-за ввоза украинского зерна
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Жители Болгарии протестуют из-за ввоза украинского зерна, многочисленные акции протеста прошли в нескольких городах, сообщило Болгарское национальное радио.
Как уточняется, манифестации состоялись по инициативе ассоциаций сельхозпроизводителей. По их мнению, болгарские власти не защищают интересы аграриев, допускают "бесконтрольный" ввоз в страну зерна и подсолнечника из Украины, подрывая цены на отечественную продукцию.
"Бездействие правительства подвергает испытанию всю отрасль и ведет к риску банкротства наших земледельцев", — заявила председатель областного союза производителей зерна Радостина Жекова.
На этом фоне фермеры потребовали запретить импорт зерновых и масличных культур, при обработке которых применялись запрещенные в ЕС препаратами. Жекова подчеркнула, что украинские аграрии производят свою продукцию не по тем правилам, которые действуют в Европе.
Глава Бургасского союза производителей зерна Николай Киров сообщил со ссылкой на данные таможни, что в Болгарию из Украину было ввезено от 750 до 800 тысяч тонн подсолнечника при собственных запасах в 1,5 миллиона тонн. Сейчас болгарские хранилища заполнены продукцией, однако ее не покупают, указал Киров.
Ранее СМИ сообщали, что зерновые и масличные культуры с Украины беспошлинно и практически бесконтрольно направляются в западноевропейские страны через Болгарию. При этом значительная часть этой продукции остается на болгарской территории.
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