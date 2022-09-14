ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Страны-кредиторы Украины, включая США, согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года, заявила в среду глава американского минфина Джанет Йеллен. СМИ сообщили о протестах в Болгарии из-за украинского зерна

"Сегодня Группа кредиторов Украины, включая США, заключила Меморандум о взаимопонимании для реализации просьбы Украины о скоординированной приостановке обслуживания долга до конца 2023 года", — сказала Йеллен, чье заявление распространил минфин США.

Как отметила министр, данная мера призвана позволить Киеву "увеличить социальные, медицинские и экономические расходы" в условиях проводимой Россией специальной военной операции на украинской территории.

"Сегодня мы выполнили наше обязательство перед Украиной по отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на внутренние нужды и благосостояние украинского народа", — добавила Йеллен.

В заключение глава минфина США также призвана других кредиторов "присоединиться к поддержке Украины".