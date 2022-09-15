МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, являющийся первым шагом к членству в объединении, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана. Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд

Процедура приема Ирана в организацию началась на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года.

"Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС", — сказал он на полях саммита в Самарканде.

По словам дипломата, документ подписали министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генсек ШОС Чжан Мин.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.