МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле увеличился до 34 миллиардов евро с 24,6 миллиарда в июне, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Европе предрекли сложные зимы

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали дефицита на уровне в 26,2 миллиарда евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился на 13,3% в годовом выражении, до 235,5 миллиарда евро, импорт — на 44%, до 269,5 миллиарда. При этом в июле 2021 года был зафиксирован профицит баланса в 20,7 миллиарда евро.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 42,3 миллиарда евро после дефицита в 34 миллиарда в июне и профицита в 15,6 миллиарда год назад. Экспорт товаров из ЕС в июле увеличился в годовом выражении на 12,8%, до 211,6 миллиарда евро, импорт — на 47,6%, до 253,8 миллиарда.