МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Отношения России и Ирана развиваются по всем направлениям, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент Ирана выразил готовность сотрудничать с ШОС в различных сферах

"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы", — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что многие российско-иранские проекты двигаются благодаря поддержке верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Помню, как верховный лидер Ирана принимал нас тепло в Тегеране недавно, благодаря его поддержке многие проекты двигаются. Мы заинтересованы в его поддержке и дальше. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания", — отметил российский лидер, напомнив о своей встрече с Хаменеи 22 июля.

Президент России также указал, что Москва делает все, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС. "Осталась последняя формальность <…> — и Иран присоединяется к этой уже серьезной большой и авторитетной международной организации", подчеркнул российский лидер.

Помимо этого, Путин отметил, что товарооборот между двумя странами увеличился на 81 процент в прошлом году, а за первые пять месяцев текущего года — еще плюс 30 процентов.

Российский лидер добавил, что работа над новым договором о российско-иранском сотрудничестве находится в завершающей стадии.

Кроме того, по его словам, в Иран направится российская делегация деловых кругов, в которой участвуют около 80 отечественных компаний.