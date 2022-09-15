2022-09-15T12:33:36+03:00

2022-09-15T12:33:36+03:00

2022-09-15T12:33:36+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220915/838122331.html

Изъятия из санкций для удобрений и продовольствия не работают, заявил МИД

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ОБЪЯВЛЕННЫЕ США И ЕС ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РФ НА ДЕЛЕ НЕ РАБОТАЮТ — МИД РФ ПРАЙМ, 15.09.2022

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60