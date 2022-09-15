2022-09-15T12:33:36+03:00
2022-09-15T12:33:36+03:00
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2022
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Изъятия из санкций для удобрений и продовольствия не работают, заявил МИД
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ОБЪЯВЛЕННЫЕ США И ЕС ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РФ НА ДЕЛЕ НЕ РАБОТАЮТ — МИД РФ ПРАЙМ, 15.09.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ОБЪЯВЛЕННЫЕ США И ЕС ИЗЪЯТИЯ ИЗ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РФ НА ДЕЛЕ НЕ РАБОТАЮТ — МИД РФ