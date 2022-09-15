БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Европарламент одобрил предоставление Киеву нового пакета макрофинансовой помощи на пять миллиардов евро, следует из результатов голосования.

Города мира. Киев

Украина планирует утроить ВВП на душу населения за десять лет

Решение поддержали большинство депутатов: 534 проголосовали за, 30 — против.

При этом Европейская комиссия предлагала выделить Украине девять миллиардов евро. 

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в четверг перевел Украине 500 миллионов евро в рамках второго пакета помощи по линии банка. Общая сумма пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ составит 1,59 миллиарда евро.