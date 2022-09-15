БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Европарламент одобрил предоставление Киеву нового пакета макрофинансовой помощи на пять миллиардов евро, следует из результатов голосования. Украина планирует утроить ВВП на душу населения за десять лет

Решение поддержали большинство депутатов: 534 проголосовали за, 30 — против.

При этом Европейская комиссия предлагала выделить Украине девять миллиардов евро.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в четверг перевел Украине 500 миллионов евро в рамках второго пакета помощи по линии банка. Общая сумма пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ составит 1,59 миллиарда евро.