Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Киеву на пять миллиардов евро
Европарламент поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи на пять миллиардов евро
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Европарламент одобрил предоставление Киеву нового пакета макрофинансовой помощи на пять миллиардов евро, следует из результатов голосования.
Решение поддержали большинство депутатов: 534 проголосовали за, 30 — против.
При этом Европейская комиссия предлагала выделить Украине девять миллиардов евро.
Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в четверг перевел Украине 500 миллионов евро в рамках второго пакета помощи по линии банка. Общая сумма пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ составит 1,59 миллиарда евро.
https://1prime.ru/world/20220915/838123763.html
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