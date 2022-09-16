Латвия закроет въезд для россиян с шенгенскими визами
Латвия с 19 сентября ограничит въезд россиянам с шенгенскими визами
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ.Латвия с понедельника закроет въезд для россиян с шенгенскими визами. Об этом написал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс на своей странице в твиттере.
Глава МИД заявил, что такое решение было принято из соображений безопасности и "в связи с российской агрессией".
"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут", — добавил министр.
Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения визы могут составить до полугода.
По данным Ассоциации туроператоров России, девять европейских стран уже прекратили принимать заявки от россиян на оформление туристических виз: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают заявки от россиян на оформление туристических виз.
При этом постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия останется открытой страной и не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза.
https://1prime.ru/world/20220916/838133936.html
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