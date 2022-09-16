МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Латвия с понедельника закроет въезд для россиян с шенгенскими визами. Об этом написал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс на своей странице в твиттере. Исследование показало, сколько россиян готовы бороться за шенгенскую визу

Глава МИД заявил, что такое решение было принято из соображений безопасности и "в связи с российской агрессией".

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут", — добавил министр.

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения визы могут составить до полугода. Аналитики выяснили, в какие страны полетят россияне этой осенью

По данным Ассоциации туроператоров России, девять европейских стран уже прекратили принимать заявки от россиян на оформление туристических виз: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают заявки от россиян на оформление туристических виз.

При этом постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия останется открытой страной и не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза.