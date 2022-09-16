МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Все больше стран начинает понимать необходимость ослабления долларового господства в мировой экономике, пишет Global Times. Доллар укрепляется по отношению к другим ведущим валютам мира, а это означает, что энергоресурсы будут дорожать. Китаю, России и другим странам необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара США на энергетическом рынке, уверен автор. СМИ: тысячи рейсов во Франции отменят из-за забастовок диспетчеров

Он отмечает, что доллар укрепляется по отношению к другим ведущим валютам мира. Он достиг такого уровня, какого мы не видели почти 20 лет.

Американский ЦБ продолжает поднимать ставки по федеральным фондам с целью ограничения безудержной инфляции, и поэтому доллар в предстоящие месяцы наверняка будет дорожать.

В Европе курс евро уже упал ниже доллара, упав до самой низкой отметки за последние 20 лет. В Азии за доллар дают около 140 японских иен, а это близко к 24-летнему минимуму.

"Резкое обесценивание валют принесет еще больше ущерба и создаст дополнительные риски для недолларовых экономик, в том числе, для экономики ЕС, Японии и других стран", — пишет журналист.

На мировых энергетических рынках торговля энергоресурсами, такими как нефть и газ, осуществляется, как правило, в американских долларах. Сильный доллар означает, что энергоресурсы в других валютах будут дорожать. Когда растут цены на энергоресурсы и сырье, дорожает и другая продукция. Это ведет к высокой инфляции в мировом масштабе. Единственным исключением являются США, где благодаря сильному доллару импортные товары станут дешевле, что поможет сдержать инфляцию.

"Чтобы сломать долларовое господство, крайне важно для начала ослабить его привязку к основным энергоресурсам, таким как нефть. Безответственная валютная политика ФРС породила бурю в мировой экономике, все больше стран начинают осознавать необходимость безотлагательного ослабления долларового господства в мировой торговле энергоресурсами. В последние месяцы мы все чаще видим, как нефтедобывающие страны и страны — потребители нефти в своих расчетах за энергоресурсы используют не доллар, а другие валюты", — пишет журналист Global Times. Итальянцам, не способным платить за энергию, предложили юридическую помощь

В июле агентство Reuters написало о том, что Россия попросила некоторых индийских покупателей оплатить поставляемую им нефть в дирхамах ОАЭ. В том же месяце индийский центробанк заявил о договоренностях, в рамках которых торговые расчеты между Индией и другими странами будут осуществляться в рупиях. Также, согласно информации The Wall Street Journal, Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже части нефти за юани вместо долларов.

Совсем недавно российский Газпром и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) договорились перейти в расчетах за газ на российские рубли и китайские юани, отказавшись от американского доллара. Сотрудничество в нефтегазовой сфере между Россией и Китаем всегда было самым плодотворным и масштабным. В настоящее время Россия является одним из главных поставщиков нефти и газа в Китай, который стал для нее важным экспортным рынком.Global Times

Во время своего недавнего визита в Россию председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу отметил, что всестороннее стратегическое партнерство и сотрудничество между Россией и Китаем в новую эпоху сохраняет мощный импульс силы и тенденцию к развитию.

Обозреватель пишет, что в условиях, когда мировая экономика испытывает все большие потрясения от усиления доллара, Россия и Китай нуждаются не только в ускорении сотрудничества в сфере энергетических расчетов, что обеспечивается соответствующей координацией усилий и переговорными механизмами. Им необходимо изучить возможность включения этого сотрудничества в рамки ШОС и БРИКС.

"У развивающихся и развитых экономик имеется реальная и общая потребность в недолларовых расчетах за энергоресурсы", — отмечает издание. Заинтересованным государствам пора действовать, экспериментируя с такими расчетами и координируя свои усилия, резюмировало Global Times.

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