МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к развитию цепочек поставок на фоне энергетического и продовольственного кризисов. Путин и Рахмон побеседовали перед саммитом ШОС в расширенном формате

Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.

"Прошедшая пандемия и кризис на Украине вызвали сбои в глобальных цепочках поставок, и весь мир столкнулся с энергетическим и продовольственным кризисом беспрецедентных масштабов. ШОС надо прилагать усилия по развитию надежных и разнообразных цепочек поставок в нашем регионе, и именно для этого требуется улучшение связей между странами", — отметил индийский лидер, выступая на саммите организации.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.