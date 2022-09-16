МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за преобразование Шанхайской организации сотрудничества в глобальную экономическую платформу. Казахстан предложил стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией

"Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу. Сегодня наша организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом", — сказал он на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.

По словам Токаева, на долю стран ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. Казахстанский лидер подчеркнул, что в распоряжении участников организации находятся богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.