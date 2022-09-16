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2022
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Путин заявил о необратимой трансформации в мировой экономике
Мировая экономика
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В мировой экономике, как и в политике, намечаются фундаментальные трансформации, заявил президент России Владимир Путин. Эти изменения носят необратимый характер, подчеркнул он в... ПРАЙМ, 16.09.2022
экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, саммит шос, мировая экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В мировой экономике, как и в политике, намечаются фундаментальные трансформации, заявил президент России Владимир Путин.
Эти изменения носят необратимый характер, подчеркнул он в ходе расширенного заседания ШОС.
Саммит ШОС проходит 15 и 16 сентября. На мероприятии обсуждают широкий круг вопросов, от обеспечения безопасности и стабильности до усиления сотрудничества в сфере культуры.
Кроме того, Владимир Путин на полях саммита провел несколько двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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