МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В мировой экономике, как и в политике, намечаются фундаментальные трансформации, заявил президент России Владимир Путин. Путин надеется, что Запад прекратит использовать санкции и протекционизм

Эти изменения носят необратимый характер, подчеркнул он в ходе расширенного заседания ШОС.

Саммит ШОС проходит 15 и 16 сентября. На мероприятии обсуждают широкий круг вопросов, от обеспечения безопасности и стабильности до усиления сотрудничества в сфере культуры.

Кроме того, Владимир Путин на полях саммита провел несколько двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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