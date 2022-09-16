МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в создании собственных финансовых механизмов в рамках ШОС, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Россия подержала вступление Ирана в ШОС

"Сегодня следует по-новому взглянуть на состояние сотрудничества в банковской и финансовой сферах. Незаконные санкции, отключение международных расчетов, другие нелегитимные ограничения ведут к необходимости сближения платежных систем, увеличения доли национальных валют в торговле, а также создания собственных финансовых механизмов в рамках ШОС", — сказал он на саммите ШОС.

Президент Белоруссии добавил, что организация постепенно превращается в глобальную структуру. По его словам, важно — "не упустить этот момент". "Нужно дать шанс тем государствам… их немало, чтобы они могли найти альтернативу (западным странам) в существующих реалиях: наша организация может стать глобальной организации и решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать уловить этот момент и адекватно на это ответить", — уточнил Лукашенко.

Также белорусский лидер указал, что Минск видит огромный потенциал ШОС в рамках стимулирования торгово-экономического сотрудничества. По его словам, наиболее востребованными направлениями являются "промышленная и технологическая кооперация, цифровая трансформация и искусственный интеллект, зеленая экономика и климатическая адаптация, устранение необоснованных торговых барьеров".

Кроме того, Лукашенко подчеркнул роль организации в противостоянии попыткам Запада установить однополярный мир.

"В условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом, здесь вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов. Убеждены, что шанхайский дух и всесторонне сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира", — отметил белорусский лидер.

Помимо этого, Лукашенко сообщил о готовности Белоруссии присоединиться к совместной работе по продовольственной безопасности в ШОС, в том числе к "сотрудничеству в областях умного сельского хозяйства, агроинноваций, технологий точного земледелия и ресурсосберегающих технологий".

Лукашенко 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В пятницу белорусский лидер принимает участие в заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов организации, в которой Белоруссия имеет статус наблюдателя. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.