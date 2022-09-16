МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил успех организации в деле повышения логистической и транспортной взаимосвязанности. Путин сообщил о росте расчетов в нацвалютах со странами ШОС

"Серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров", — сказал Токаев.

По его словам, речь идет о железнодорожных перевозках по направлению Китай — Европа и транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также о планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая. "Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности", — добавил он.

По мнению Токаева, серьезным потенциалом обладает железная дорога Казахстан — Туркменистан — Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива.

"Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона. Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров "Север – Юг" и "Восток – Запад". В целом, мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров", — заключил казахстанский лидер.