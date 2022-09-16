ПЕКИН, 16 сен — ПРАЙМ. В пятницу департамент денежно-кредитной политики Народного банка Китая опубликовал заявление, в котором сказано, что Пекин будет стремиться стабилизировать занятость и цены, чтобы укрепить основу восстановления экономики. Орбан заявил о неэффективности антироссийских санкций Евросоюза

В заявлении также сказано, что Китай будет проводить осторожную денежно-кредитную политику и воздержится от нецелевого стимулирования.

Судя по вышедшим в пятницу данным, в августе экономика Китая работала устойчиво: промешенное производство и розничные продажи выросли сильнее, чем ожидали экономисты. В то же время усугубление кризиса рынка недвижимости омрачает перспективы.