Китай будет стремиться стабилизировать занятость и цены
Китай стремится стабилизировать занятость и цены, чтобы укрепить основу восстановления экономики
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ПЕКИН, 16 сен — ПРАЙМ. В пятницу департамент денежно-кредитной политики Народного банка Китая опубликовал заявление, в котором сказано, что Пекин будет стремиться стабилизировать занятость и цены, чтобы укрепить основу восстановления экономики.
В заявлении также сказано, что Китай будет проводить осторожную денежно-кредитную политику и воздержится от нецелевого стимулирования.
Судя по вышедшим в пятницу данным, в августе экономика Китая работала устойчиво: промешенное производство и розничные продажи выросли сильнее, чем ожидали экономисты. В то же время усугубление кризиса рынка недвижимости омрачает перспективы.
https://1prime.ru/world/20220916/838138439.html
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