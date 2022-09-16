МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества(ШОС) подписали по итогам саммита Самаркандскую декларацию, сообщил корреспондент РИА Новости. Казахстан выступил за повышение логистической взаимосвязанности стран ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.

ЭКОНОМИКА

"Государства-члены призывают к повышению эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы", — говорится в тексте декларации.

По мнению стран ШОС, необходимо скорейшее проведение инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективная реализация функций мониторинга, переговоров и разрешения споров.

Участники организации также приняли решение объявить 2023 год Годом туризма ШОС для поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов на пространстве организации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРАНЫ ШОС ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ГОСУДАРСТВ ПОД ПРЕДЛОГОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ — ДЕКЛАРАЦИЯ

ЛИДЕРЫ СТРАН ШОС ПОДТВЕРДИЛИ НЕНАПРАВЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВ ДРУГИХ СТРАН И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — САМАРКАНДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

СТРАНЫ ШОС ПРИЗЫВАЮТ К СОБЛЮДЕНИЮ КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ХИМОРУЖИЯ — САМАРКАНДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЛИДЕРЫ СТРАН ШОС ЗАЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ НАРАЩИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ — САМАРКАНДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

СТРАНЫ ШОС ПРИЗЫВАЮТ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВТО И РЕФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ — САМАРКАНДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЛИДЕРЫ СТРАНЫ ШОС ПОДЧЕРКНУЛИ ВАЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ — САМАРКАНДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

СТРАНЫ ШОС СЧИТАЮТ ВАЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ИРАНА — САМАРКАНДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЛИДЕРЫ ШОС СЧИТАЮТ НЕГАТИВНЫМ ОДНОСТОРОННЕЕ НАРАЩИВАНИЕ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРО — САМАРКАНДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЛИДЕРЫ СТРАН ШОС ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ МИЛИТАРИЗАЦИИ ИКТ-СФЕРЫ — САМАРКАНДСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

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