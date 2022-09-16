СМИ: страны ШОС подписали документ о начале присоединения Белоруссии
Белта: документ о начале приема Белоруссии в члены ШОС подписали в Самарканде
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, сообщило белорусское госагентство Белта.
В этом году Белоруссия подала заявку на полноправное членство в организации. Раннее в эту пятницу на саммите в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества.
"Решение о начале процедуры приема Беларуси в члены Шанхайской организации сотрудничества принято на саммите в Самарканде. Соответствующий документ подписан по итогу заседания Совета глав государств — членов ШОС", — говорится в сообщении.
Напоминается, что Белоруссия с 2010 года является партнером по диалогу, а с 2015 года — наблюдателем в ШОС.
"Принятие решения на саммите не означает автоматического изменения статуса страны. Согласно положению о приеме новых членов в ШОС от 11 июня 2010 года государство-заявитель должно присоединиться к действующим в ШОС международным договорам (порядка 40), внести необходимые изменения в национальное законодательство", — уточняется в сообщении
https://1prime.ru/world/20220916/838139493.html
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