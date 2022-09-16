МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, сообщило белорусское госагентство Белта. Участники саммита ШОС подписали боле 40 документов

В этом году Белоруссия подала заявку на полноправное членство в организации. Раннее в эту пятницу на саммите в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества.

"Решение о начале процедуры приема Беларуси в члены Шанхайской организации сотрудничества принято на саммите в Самарканде. Соответствующий документ подписан по итогу заседания Совета глав государств — членов ШОС", — говорится в сообщении.

Напоминается, что Белоруссия с 2010 года является партнером по диалогу, а с 2015 года — наблюдателем в ШОС.

"Принятие решения на саммите не означает автоматического изменения статуса страны. Согласно положению о приеме новых членов в ШОС от 11 июня 2010 года государство-заявитель должно присоединиться к действующим в ШОС международным договорам (порядка 40), внести необходимые изменения в национальное законодательство", — уточняется в сообщении