МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике заявила, что регулятор исходит из того, что плавающий курс рубля лучше фиксированного, и что рост цен в стране остановился во многом благодаря плавающему курсу.

О КУРСЕ РУБЛЯ

"Мы исходим из того, что плавающий курс лучше фиксированного. Хотя вы видите, дискуссии идут на эту тему. Еще раз повторю аргументы. На мой взгляд, они очень важны. Плавающий курс — это возможность проводить самостоятельную, независимую денежно-кредитную политику. Потому что, что такое фиксированный курс — это курс, который зависим от экономической политики, от устойчивости инфляции, от процентных ставок той страны, которая эмитирует валюту, к которой может быть привязан рубль как национальная валюта", — сказала она. Набиуллина высказалась об универсальном решении для инвестиций

"Мы, кстати, в последнее время видим ускорение инфляции в этих странах, странах-эмитентах резервных валют. А у нас рост цен остановился, тоже во многом благодаря плавающему курсу", — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что свободная конвертация иностранных валют в рубли всегда будет возможна в России.

"Поменять валюту на рубли всегда будет возможно, и здесь абсолютно, что называется, свободные правила", — сказала она.

Вместе с тем Набиуллина напомнила, что привычные резервные валюты для многих держателей в РФ стали токсичными из-за рисков заморозки.

О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ И ВВП

Банк России с высокой долей вероятности в октябре улучшит прогноз по ВВП РФ на 2022 год, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ.

"Мы учтем все эти тенденции в обновленном прогнозе, который представим в октябре. С высокой вероятностью прогноз по ВВП на этот год будет улучшен", — сказал она.

Также Банк России видит признаки, что ситуация в российской экономике в третьем квартале развивается лучше ожиданий, отметила Набиуллина.

"Ситуация в экономике складывается лучше ожиданий. Снижение ВВП во втором квартале близко к нашему прогнозу, при этом есть признаки, что в третьем квартале ситуация развивается немного позитивнее, хотя по-прежнему остается очень неоднородной по секторам и регионам", — объяснила она.

"Сложнее положение дел в угольной, металлургической, лесопромышленной отраслях, где ограничения на поставки существенно затрудняют работу компаний", — добавила глава регулятора. Глава Центробанка призвала не допустить пузыря на рынке ипотеки

Помимо этого, Набиуллина также отметила, что ускоренные темпы роста расходов бюджета России в последние месяцы могут дополнительно создавать проинфляционные эффекты.

"В последние месяцы расходы бюджета растут ускоренными темпами. Это также может создавать проинфляционные эффекты", — сказала Набиуллина.

Также, по мнению главы регулятора, российской экономике для структурной перестройки нужны длинные деньги, что напрямую зависит от инфляции, а пока кредитные ставки высоки, отраслям может помочь правительство, заявила глава Банка России.

"Мы понимаем, что для такой структурной перестройки нужны инвестиционные кредиты, нужны длинные деньги по доступным ставкам, и это напрямую зависит от инфляции. Низкая устойчивая инфляция как раз прежде всего влияет на то, чтобы кредиты длинные были доступными", — заявила глава ЦБ.

Она пояснила, что ключевая ставка влияет на стоимость, прежде всего, коротких денег, а на стоимость длинных в большей степени влияет именно инфляция. И денежно-кредитная политика ЦБ как раз направлена на поддержание стабильно низкого уровня инфляции.

"Но пока ставки высоки, тут, конечно, может помочь правительство с мерами по промышленной политике через капитальные гранты, субсидии, но это, действительно, компетенция правительства, каким отраслям, в каком объеме, в каких формах осуществлять поддержку", — добавила Набиуллина.

О МЕХАНИЗМАХ НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Компании РФ стали немного реже применять механизмы неполной занятости, сообщила в ходе пресс-конференции глава Центробанка.

"Несколько слов о рынке труда. Ситуация здесь остается стабильной. Механизмы неполной занятости в последние месяцы стали применяться компаниями немного реже", — сказала Набиуллина.

"Спрос на труд сохраняется на устойчивом уровне, хотя его структура меняется", — добавила она.

К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

Цикл снижения ключевой ставки Банка России близок к завершению, при этом регулятор считает, что в текущих условиях целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки, причем диапазон краткосрочной ставки оценивается выше, чем долгосрочной в 5-6%, заявила Набиуллина.

"Теперь о перспективах денежно-кредитной политики. Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению, появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться", — сказала глава регулятора.

"В этих условиях мы считаем целесообразным оставаться в зоне нейтральной политики. Учитывая, что прогноз инфляции на следующий год превышает целевой уровень, мы оцениваем диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, который составляет 5-6%", — сообщила она, добавив, что проводимая регулятором политика нацелена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году. ЦБ хочет приступить к тестированию цифрового рубля с апреля 2023 года

Банк России ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения его монетарной политики в апреле.

Также Набиуллина подчеркнула, что Банк России не исключает "каких-то" движений по ключевой ставке, однако пространство для ее снижения сузилось, ЦБ будет оценивать влияние внешних и внутренних факторов.

"Что касается дальнейшей траектории ставки, я повторюсь, мы, действительно, считаем, что пространство для снижения ставки сузилось. Безусловно, будем смотреть на данные, нельзя исключать еще каких-то движений, но вероятность снижения снизилось", — заявила она.

Все будет все зависеть от внешних и внутренних факторов, которые ЦБ будет оценивать, добавила она. "В октябре представим уточненный прогноз и в соответствии с данными поступающими и уточненным прогнозом будем принимать решение по ставке", — заключила глава ЦБ.