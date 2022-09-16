МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Координация по ключевым вопросам, которая налажена между Россией и Турцией — плотная, Москва будет всячески приветствовать работу Анкары в ШОС, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях ШОС. Путин на саммите ШОС разъяснил ход зерновой сделки

Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

"Плотная координация налажена по ключевым международным вопросам, в том числе в рамках организаций, которые представляют интерес. Ну и я очень рад вас видеть на встрече стран-членов участников ШОС. Турция является страной этого региона, и мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации", — сказал он.

По словам президента России, политика Эрдогана направлена на достижение максимального результата для экономики Турции. Путин подчеркнул, что Анкара имеет хорошие и быстрорастущие экономические связи со странами-членами ШОС.