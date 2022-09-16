МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Координация по ключевым вопросам, которая налажена между Россией и Турцией — плотная, Москва будет всячески приветствовать работу Анкары в ШОС, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях ШОС.

Президент РФ В. Путин

Путин на саммите ШОС разъяснил ход зерновой сделки

Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники провели заседания в узком и расширенном составе, а также подписали документы, закрепляющие позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

"Плотная координация налажена по ключевым международным вопросам, в том числе в рамках организаций, которые представляют интерес. Ну и я очень рад вас видеть на встрече стран-членов участников ШОС. Турция является страной этого региона, и мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации", — сказал он.

По словам президента России, политика Эрдогана направлена на достижение максимального результата для экономики Турции. Путин подчеркнул, что Анкара имеет хорошие и быстрорастущие экономические связи со странами-членами ШОС.