США поддержали инициативу о вывозе российских удобрений через порты Украины
США поддержали инициативу о вывозе российских удобрений через порты Украины на мировые рынки
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ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. США поддерживают инициативу ООН о вывозе российских удобрений на мировые рынки через порты Украины, заявила в пятницу постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
"Что касается вывоза российских удобрений и зерна, безусловно, мы поддерживаем данную инициативу. Работа над этим продолжается", — сказала Томас-Гринфилд в ходе спецбрифинга для журналистов.
Она подчеркнула, что США не препятствуют намеренно посредством санкций поставкам российского зерна и удобрений на мировые рынки.
https://1prime.ru/world/20220916/838146561.html
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