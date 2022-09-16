ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. США поддерживают инициативу ООН о вывозе российских удобрений на мировые рынки через порты Украины, заявила в пятницу постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. Киев назвал условие, при котором согласится на экспорт аммиака из России

"Что касается вывоза российских удобрений и зерна, безусловно, мы поддерживаем данную инициативу. Работа над этим продолжается", — сказала Томас-Гринфилд в ходе спецбрифинга для журналистов.

Она подчеркнула, что США не препятствуют намеренно посредством санкций поставкам российского зерна и удобрений на мировые рынки.