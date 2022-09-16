2022-09-16T18:53:00+03:00

2022-09-16T18:57:28+03:00

2022-09-16T18:53:00+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220916/838146708.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили расчеты в нацвалютах

Мировая экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С ЛИДЕРОМ КНР РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ, КОТОРЫЕ РАСТУТ, НО НЕ ТАК БЫСТРО, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРАЙМ, 16.09.2022

экономика, мировая экономика, новости, нацвалюты, россия, владимир путин, китай

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60