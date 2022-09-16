Путин заявил, что обсудил с Си Цзиньпином расчет в нацвалютах
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С ЛИДЕРОМ КНР РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ, КОТОРЫЕ РАСТУТ, НО НЕ ТАК БЫСТРО, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ
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ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБСУДИЛ С ЛИДЕРОМ КНР РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ, КОТОРЫЕ РАСТУТ, НО НЕ ТАК БЫСТРО, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ
https://1prime.ru/world/20220916/838146708.html
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