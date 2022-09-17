ООН, 17 сен — ПРАЙМ, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить "продуктовую сделку", а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В США призвали Байдена продолжить высвобождать нефть из резервов

"Я два дня назад (в среду – ред.) провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. И я думаю, что мы обсудим (с Лавровым – ред.) все те же вопросы, которые мы поднимали, относительно "зерновой сделки", экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире", — сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.

По его словам, ООН усердно работает над созданием условий для снятия всех препятствий, которые все еще мешают экспорту этих товаров.

"Ну и, конечно, мы будем обсуждать другие аспекты, относящиеся к украинскому конфликту, обсудим климат и международную повестку в целом", — добавил генсек.

Он также отметил, что ряд европейских портов послал позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратил внимание на то, что всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам. При этом покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена.

"Прежде всего, мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС — лидерами различных зон Евросоюза. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки", — сказал Гутерреш, комментируя информацию о том, что суда с российскими удобрениями застряли в портах ЕС и не могут плыть в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Во Франции объяснили, почему российская экономика не обрушилась

"Мы также в контакте с портами. Мы получили позитивную информацию от Роттердама, от финского порта Котка. Мы также ведем дискуссии с Антверпеном, Гамбургом. Так что мы очень внимательно относимся к этой проблеме и весьма привержены ее решению", — подчеркнул он.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.