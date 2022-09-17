БЕЛГРАД, 17 сен — ПРАЙМ. Сербия намерена поддерживать военный нейтралитет и развивать оборонную промышленность страны, сказал сербский президент Александр Вучич. Орбан заявил о неэффективности антироссийских санкций Евросоюза

В субботу перед зданием Скупщины (парламента) Сербии состоялось торжественное мероприятие в честь присуждения звания подпоручиков — младших лейтенантов — кадетам Военной академии и медицинского факультета Военно-медицинской академии. Президент вручил наградные пистолеты с гравировкой лучшим молодым офицерам, затем обратился к построенным для парада кадетам и собравшимся родственникам и друзьям.

"Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета и это делает размеренным и твердым шагом. Размеренным, потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность. Надежным, потому что заботимся о каждом человеке, готовым носить военную форму или другим способом вносить вклад в безопасность Сербии", — заявил сербский лидер.

Он также подчеркнул, что намерен развивать и укреплять оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент ее продукции.

Глава сербского государства также подчеркнул, что официальный Белград не уступит "ни пяди своей земли в Косово и Метохии".

После его выступления начался парад кадетов, среди которых восемь — из вооруженных сил Боснии и Герцеговины и один из МВД Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Над плато перед парламентом в центре города торжественно пролетели вертолеты ВВС Сербии, большинство из которых составляют Ми-17 и Ми-35 российского производства.