МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В бюджет Украины поступил последний грант в 1,5 миллиарда долларов США грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ), сообщает пресс-служба минфина Украины в субботу. Россия и Египет начали работу над возможностью использования карт "Мир"

"В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 миллиарда долларов США. Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов США, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", — заявили в минфине Украины на "Правительственном портале".

Указанные грантовые средства, по словам министра финансов Сергея Марченко, будут направлены на возмещение расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких, как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и прочее.

Как сообщили в министерстве, сейчас на Украине реализуется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 7,3 миллиардов долларов США.

В целом, с начала спецоперации РФ на Украине при содействии ВБ США уже предоставили Украине 8,5 миллиарда долларов США грантовой помощи.