АНКАРА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эрдоган рассказал о решении проблем по АЭС "Аккую"

"Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь (в Самарканде) в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны — Узбекистана. Конечно, у нас есть особые отношения с господином Шавкатом (Мирзиёевым, президентом Узбекистана — ред.). Из-за этого отношения он пригласил меня и господина Ильхама (Ильхама Алиева — президента Азербайджана — ред.) сюда (в Самарканд) в качестве особых гостей. Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, конечно, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, которая будет хозяйкой следующего периода. Быть членом или не быть членом — все это разные вещи, но наши отношения с этими странами благодаря этому шагу перейдут в совершенно иное положение", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Самарканда.

На вопрос, имеет ли турецкий лидер в виду вероятность стать членом ШОС, Эрдоган ответил утвердительно.

"Конечно. Это и есть цель", — подчеркнул президент Турции.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.