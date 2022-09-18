МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. С помощью бухгалтерских махинаций западные страны завышают реальные объемы помощи другим государствам, включая Украину, написали в материале для американского журнала Foreign Affairs обозреватели Иэн Митчелл и Нэнси Бердсолл. Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Киеву на пять миллиардов евро

Авторы отмечают, что бухгалтерские махинации дают возможность "богатым странам кичиться предоставляемой помощью при отсутствии каких-либо фактических расходов".

В статье подчеркивается, что финансовые махинации в ходе оказания помощи другим странам затронули и Украину. Например, ряд стран Европы завысили предусмотренные затраты, включив в них суммы, потраченные после наплыва беженцев из Украины.

Это не запрещено, подчеркивается в материале, но в итоге объем выделяемых на помощь средств "представляется более щедрым, чем есть на самом деле".